Polizei findet Drogen in verlorenem Geldbeutel in Dinkelscherben

Ein Mitarbeiter der Bahn hat am Dinkelscherber Bahnhof einen verlorenen Geldbeutel gefunden. Darüber freuen wird sich der Besitzer allerdings vermutlich nicht. Wie die Polizei berichtet, gab der Mann das Fundstück am Freitag in der Dienststelle der Beamten in Zusmarshausen ab. Die fanden darin nicht nur Hinweise auf den Besitzer des Geldbeutels, sondern auch eine kleine Menge Marihuana. Deshalb wartet den Besitzer nun eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz, berichtet die Polizei. (kinp)