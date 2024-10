Polizei meldet Einbruch in Werkstatt in Dinkelscherben

Wie die Polizei mitteilt, ist in der Zeit zwischen Dienstag und Mittwoch, 11.40 Uhr, in eine Autowerkstatt an der Brunstätter Straße in Dinkelscherben eingebrochen worden. Nach dem Aufbruch einer Seitentüre wurden verschiedene Gegenstände aus der Werkstatt gestohlen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0 zu melden. (kinp)

