Dinkelscherben

vor 33 Min.

Polizei stoppt offenbar bekifften 37-Jährigen

Bei einer nächtlichen Kontrolle in Dinkelscherben fällt der Polizei ein 37-jähriger Mann auf. Der Drogenschnelltest schlägt bei ihm an. Was ihn nun erwartet.

Bekifft unterwegs war offenbar ein 37-jähriger Mann in der Nacht zum Mittwoch in Dinkelscherben. Wie die Polizei berichtet, kontrollierte sie den Mann kurz vor 4 Uhr in der Marktstraße in Dinkelscherben. Weil der 37-Jährige drogentypische Ausfallerscheinungen zeigte, wurde bei ihm ein Drogen-Schnelltest durchgeführt, der positiv auf THC anschlug. Je nach Ergebnis der Blutuntersuchung dürften den 37-Jährigen ein Fahrverbot, Bußgeld und Ärger mit der Führerscheinstelle erwarten. (AZ)

