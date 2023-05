Polizei zieht Mofafahrer in Dinkelscherben aus dem Verkehr

Schneller als erlaubt war ein 16-Jähriger mit seinem Mofa in Dinkelscherben unterwegs, berichtet die Polizei. Für sein Gefährt hatte er keinen passenden Führerschein.

Die Polizei hat einen 16-Jährigen in Dinkelscherben aus dem Verkehr gezogen. Der Jugendliche war am Montag gegen 23.30 Uhr in der Marktstraße unterwegs. Bei der Kontrolle stellte sich laut Polizei heraus: Beim geführten Fahrzeug handelte es um ein fahrerlaubnispflichtiges Kleinkraftrad mit einer Höchstgeschwindigkeit von über 40 km/h. Der 16-Jährige hatte aber keinen entsprechenden Führerschein. Deshalb wird er wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt. (AZ)