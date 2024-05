Dinkelscherben/Augsburg

Prozess um erpresste Sexarbeiterin: "Er bekommt ein Loch zwischen die Augen"

Ein Mann aus Dinkelscherben eine junge Sexarbeiterin erpresst und bedroht haben. Das Amtsgericht Augsburg entschied am Mittwoch über den Fall.

Plus Am Amtsgericht Augsburg geht es um Mails mit Morddrohungen, Beleidigungen und Erpressung. Die Polizei versucht monatelang, dem Täter auf die Spur zu kommen. Es bleiben Fragen.

Von Bianca Dimarsico

"Tick tack, deine Zeit läuft ab." Diese Floskel soll der 62-jährige Mann aus Dinkelscherben immer wieder verwendet haben, um eine junge Sexarbeiterin zu erpressen. In Textnachrichten soll er gedroht haben, einen Bekannten von ihr umzubringen. Am Ende würden nur noch "Fleischfetzen" von ihm übrig bleiben. Dass diese Nachrichten verschickt wurden, ist klar. Doch wer hat sie geschrieben? Der Fall ist verzwickt und geht über Dinkelscherben hinaus. Am Ende bleiben viele Fragen offen – auch, wenn das Gerichtsurteil klar ausfällt.

Der Angeklagte soll im November 2022 von seiner Wohnadresse aus mehrere E-Mails an die Geschädigte, eine 25-jährige Sexarbeiterin, geschickt haben. Zuvor hatte der 62-Jährige ein Jahr lang im Rahmen ihres Escortservice eine Geschäftsbeziehung mit ihr. Die beiden trafen sich zwei bis drei Mal im Monat, insgesamt etwa 40 Mal. Pro Treffen zahlte der Angeklagte 400 Euro in bar. Laut dem Dinkelscherber ging es irgendwann um mehr, als nur um Sex. "Wir haben oft auf der Terrasse geredet oder haben Aktivitäten unternommen, wie Paar-Massagen", sagt der Angeklagte.

