PV-Anlage löst kleinen Brand aus

Die Feuerwehr rückte am Dienstag gegen 13 Uhr zu einem Kleinbrand in den Dinkelscherber Ortsteil Stadel aus. Wie die Polizei berichtet, wurde der Brand vermutlich durch einen Tierbiss an der Verkablung einer PV-Anlage ausgelöst. Dadurch kam es zu einem Kurzschluss mit einer Brandentwicklung am Wechselrichter, heißt es im Bericht der Polizei. Es entstand Sachschaden am Wechselrichter in Höhe von rund 5000 Euro, berichten die Beamten. (kinp)

