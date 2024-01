Radfahrer fährt Frau in Dinkelscherben an: Sie wird schwer verletzt

Am Donnerstagnachmittag fährt ein Radfahrer in eine 56-jährige Frau auf einem gemeinsamen Geh- und Radweg. Er sagt, er wurde geblendet.

Ein 48-jähriger Radfahrer hat am Donnerstag am Spätnachmittag gegen 17.15 Uhr eine Fußgängerin angefahren. Laut Polizeibericht ereignete sich er Unfall auf dem gemeinsamen Rad- und Gehweg von Dinkelscherben nach Häder. Der Fahrradfahrer fuhr ungebremst in die 56-jährige Spaziergängerin, die dadurch schwer verletzt wurde. Der Radler gab an, dass er in der Dunkelheit durch ein Auto geblendet wurde und dadurch die Frau nicht gesehen hat. Die Fußgängerin kam ins Krankenhaus. (dav)

Lesen Sie dazu auch