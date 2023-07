Radfahrer klaut in Dinkelscherben Geldbeutel aus Handtasche

Zeugen beobachten, wie ein Radfahrer einen Geldbeutel aus einer Handtasche in Dinkelscherben stiehlt. Nun sucht die Polizei nach dem Unbekannten.

Der Geldbeutel einer 19-Jährigen ist am Sonntag gegen 22 Uhr gestohlen worden. Wie die Polizei berichtet, war der Geldbeutel in einer Handtasche, die auf einem Stuhl abgestellt war. Der Vorfall ereignete sich auf dem Sportplatz der Grund- und Mittelschule in Dinkelscherben. Zeugen beobachteten laut Polizei, wie ein Radfahrer den Geldbeutel aus der Handtasche gestohlen hatte.

Der entstandene Diebstahlschaden ist mit rund 15 Euro gering, heißt es im Bericht der Polizei. Allerdings befanden sich im Geldbeutel auch wichtige Dokumente, die nun neu beschafft werden müssen. Der unbekannte Radler wird wie folgt beschrieben: männlich, dicker Bauch, Glatze, grünes T-Shirt. Die Polizei ermittelt. (kinp)