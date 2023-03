Rathauskonzert in Dinkelscherben wird zu fulminanter Reise mit Fagotten

Das Ensemble Fagotti Parlandi bot ein musikalisches Feuerwerk, angereichert mit humorvollen, ideenreichen schauspielerischen Einlagen. Das löste Begeisterung aus.

Im Orchester hält es sich mehr im Hintergrund und macht gelegentlich durch ein Solo auf sich aufmerksam: das Fagott. Dass dieses Instrument nicht nur orchestral, sondern in vielen verschiedenen Musikrichtungen einsetzbar ist, das bewiesen beim ausverkauften Rathauskonzert in Dinkelscherben die sechs Musiker Timm Kornelius, Raphael Sirch, Professor Karsten Nagel, Johannes Stefaniak, Leonhard Kohler und Marco Scidá mit ihren Fagotten.

Das ehemalige Hochschulensemble, von Karsten Nagel gegründet, entwickelte sich zu einem professionellen Ensemble, das mehrere Preise und Auszeichnungen erhielt und bereits über 200 Konzerte gab. Mit ihrem neuen Programm "Die sechs Schwaben auf der Suche nach der sieben" begaben sich die Musiker mit viel Witz, unwiderstehlichem Charme und feinsinnigem Humor gemeinsam mit dem Publikum auf eine bunte Reise durch die Musikgeschichte, gespickt mit Stücken aus Klassik, Tango, Jazz und sogar einem selbst komponierten Rap.

Karsten Nagel verspricht einen besonderen musikalischen Abend

Flott führte das Ensemble zu Beginn mit der Arie Papagenos aus der Zauberflöte in die Klassik ein. Nagel versprach einen besonderen musikalischen Abend, erklärte jedoch, dass man noch eine Frau in der Band brauche, weshalb er das Publikum direkt ansprach, ob sich nicht eine Frau als Sängerin zur Unterstützung finden würde. Dieser Appell blieb jedoch erfolglos. In einem danach folgenden Medley mit den Titeln „Ein kleiner grüner Kaktus“, „Muss denn Liebe Sünde sein“, "Ein Freund, ein guter Freund“, gelangen den Musikern unglaubliche Klangvarianten, kombiniert mit einfallsreicher Rhythmik, großer Spielfreude und emotionaler Energie.

Dass man mit dem Fagott durchaus auch bestechende Tango- oder Sambarhythmen erfolgreich spielen kann, machten die Musiker in beeindruckender Weise deutlich. Nicht nur hier bewiesen sie unterschiedlich gestaltete musikalische Variationen, sondern unterbrachen das Spiel auch mit humoristischen Schauspieleinlagen. Nach der Pause fielen bei „Spiel mir das Lied vom Tod“ tatsächlich einige Musiker leblos vom Hocker, erholten sich jedoch rasch bei der berühmten „Nessun dorma“ aus der Oper „Turandot“.

Das Publikum des Ratshauskonzerts forderte begeistert eine Zugabe

Einen deutlichen Kontrast dazu bildete ein Stück aus der Volksmusik, womit die Künstler die musikalisch stilistische Vielfalt des Fagotts unter Beweis stellten. Zwischendurch kamen auch Saxofon, Gitarre und andere Schlaginstrumente zum Einsatz. Dass das Ensemble auch stimmlich präsent ist, wiesen sie in einem stark emotional gefärbten Liebeslied mit ihrem kraftvoll tönenden Solisten Karsten Nagel nach. Den Abschluss des Konzerts bildete „Guten Abend, gute Nacht“ von Johannes Brahms, bei dem die Zuhörer spontan einstimmten. Ein restlos begeistertes Publikum bedankte sich beim Ensemble sowohl für die hervorragende musikalische Kompetenz, als auch für das abwechslungsreiche, humorvoll gestaltete Programm von Fagotti Parlandi, das sich mit dem Bolero von Ravel als Zugabe dafür bedankte.

