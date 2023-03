Reifen zerstochen, Spiegel weg: Männer traktieren in Dinkelscherben ein Auto

Scheinbar gezielt haben zwei Männer nachts in Dinkelscherben ein Auto komplett demoliert. Doch sie wurden beobachtet.

Wie die Polizei mitteilt, haben Samstagnacht gegen 0.30 Uhr in Dinkelscherben im Eichenweg mehrere Täter ein Auto demoliert. Ein 61-jähriger Anwohner beobachtete, wie ein Fahrzeug mit drei Insassen anhielt. Zwei Männer stiegen aus und traten an dem Ford beide Außenspiegel ab und zerkratzten das Auto. Zudem haben die Täter drei Reifen zerstochen. Der Sachschaden wird auf ca. 2500 Euro geschätzt. Hinweise zur Tat oder die Täter bitte an die Polizeiinspektion Zusmarshausen unter Tel. 08291/18900. (dav)