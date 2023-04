Reischenauer Chor zum Heimspiel in Dinkelscherben

Nach einer längeren Pause gab der Chor Jubilate im Pfarrsaal Dinkelscherben endlich wieder ein Konzert in der Heimat. Und der Andrang war groß.

„Es ist einfach nur schön, wenn ich da von der Bühne zu euch hinunterschaue“, meinte ein sichtlich enthusiastischer Christoph Reiter zu Beginn des Konzerts. Und nicht ganz ohne Hintergedanken wurden die ersten Lieder „Ohne Masken“, „Wir“ und „Die Welt braucht Lieder“ von Udo Jürgens ausgewählt, wie Bandleader Christoph Reiter bei seinen einleitenden Worten erklärte: „Endlich wieder ohne Masken feiern und Emotionen sehen. Die Sprache der Musik versteht jeder und wenn man öfter auf die Musik hören würde, dann wäre manches vielleicht auch etwas leichter“.

Von ABBA bis hin zu Wolfgang Ambros

Danach setzte die gut gelaunte Band ihre Reise mit 30 Jahre Jubilate fort und zeigte mit teils schwungvollen und dann wieder nachdenklich melancholischen Liedern ihr ganzes Können und Reper­toire von ABBA über Wind, den Schürzenjägern bis hin zu Wolfgang Ambros und Hubert von Goisern. Natürlich durften neben den zahlreichen neuen Liedern auch alte Klassiker wie „Immer wieder geht die Sonne auf“, „Killing me softly“ oder „Eisblumen“ nicht fehlen.

Zwischen den einzelnen Musikblöcken gab Chorleiter Christoph Reiter, der seit Beginn an alle Lieder liebevoll und genau auf Jubilate abstimmt und arrangiert, immer wieder humorvolle Einblicke in das Chorleben. Aber auch mit dem Publikum verstand es der Entertainer par excellence. Immer wieder animierte er die Besucher zum Mitklatschen und Mitsingen, was diese gerade bei den Klassikern immer wieder gerne annahmen. Im Hintergrund zauberten dazu Stefan Zerhau und seine Crew wunderbare Bühnenbilder und sorgten für perfekten Sound im Pfarrsaal.

Chor Jubilate hat schon auf über 500 Hochzeiten gespielt

Nach der Pause ging es sofort heiter weiter. In einem neuen „Regen-Special“ präsentierte der Chor passend in Regenmantel und Gummistiefeln „I’m singing in the rain“, „Raindrops“, „Am Tag als der Regen kam“, „It never rains in California“ sowie den Weather Girls-Hits „Raining men“. Die gut gelaunten Konzertbesucher gingen wieder sofort darauf ein und klatschten rhythmisch dazu, durften dann aber im nächsten Block schon wieder zu den etwas sanfteren Klängen von „Butterfly“, „Bergwerk“ oder den Megahits von Sarah Connor „Bonnie&Clyde“ oder Vicky Leandros „Ich liebe das Leben“ träumen. Kurz vor dem Finale erzählte Reiter dann noch von den zahlreichen Auftritten aus den letzten 30 Jahren, unter anderem, dass Jubilate in dieser Zeit auf über 500 Hochzeiten gespielt hat.

Nach zwei Stunden glänzender Unterhaltung kam der Jubilatechor natürlich nicht ohne Zugabe von der Bühne. Mit einem weiteren Klassiker-Potpourri, unter anderem mit „Lollipop“, „Zeig mir den Platz“, „Das wünsch ich dir“ oder Liebe ohne Leiden gingen die sechs Musiker schließlich unter lang anhaltendem Applaus und nach einem sehr gelungenen Heimspiel in Dinkelscherben von der Bühne.