Repair-Café in Dinkelscherben: Aus Alt mach Neu

Alte Elektrogeräte, kaputte Fahrräder oder defekte Uhren - beim Repair-Café in Dinkelscherben wollen freiwillige Helfer Kaputtes wieder zum Laufen bringen. Der nächste Termin steht.

Viel zu viel wird weggeschmissen, viel zu wenig repariert - das will der Verein Lebenskreis Dinkelscherben ändern. Bei einem sogenannten Repair-Café sollen alte Dinge wieder fit gemacht werden. Am Samstag, 4. Dezember, findet die Veranstaltung zum zweiten Mal statt. Weitere Termine sind geplant.

Repair-Café in Dinkelscherben am Samstag, 4. Dezember

Der Auftakt im Oktober sei ein großer Erfolg gewesen, teilen die Veranstalter mit. Vieles konnte repariert werden. Sei es das kaputte Abendkleid mit Brandloch, das genäht werden musste, der Laptop, bei dem das Lüfterrädchen nicht mehr ging, die Bohrmaschine, die immer wieder durchdrehte, die Uhrwerke, die nicht mehr liefen, oder die Kaffeemaschine, bei der das Wasser nicht mehr durchlief. "Am schönsten waren die freudigen Gesichter, sobald das Gerät wieder lief", sagt Bernd Sailer, der auch bereits in Augsburg in der ARCHE ehrenamtlich ein Repair-Café organisiert.

Der nächste Termin am 4. Dezember findet unter Einhaltung der 2G-Regel statt. Repariert werden können dann zum Beispiel Holzarbeiten, Fahrräder, Laptops, Handys, Elektrokleingeräte oder Uhren. Bei größeren Reparaturarbeiten sollte beim Lebenskreis vorher angefragt werden. Weiterhin sind alle handwerklich Interessierten eingeladen vorbeizukommen. Egal, ob sporadisch oder öfter.

Die Veranstaltung findet am Samstag, 4. Dezember, von 8.30 bis 12.30 Uhr im Dinkelscherber Pfarrsaal statt. Weitere Termine sind für jeden ersten Samstag im Monat geplant. Kontaktformular der Homepage www.lebenskreisdinkelscherben.de oder unter Telefon 0179/4050687. (AZ, kinp)