Dinkelscherben

vor 52 Min.

Repair-Café in Dinkelscherben: Neues Leben für alte Haartrockner

Beim Repair-Café in Dinkelscherben sollen kaputte Dinge wieder repariert werden.

Plus Statt alte und defekte Geräte wegzuwerfen, werden sie im Repair-Café Dinkelscherben wieder in Schuss gebracht. Zum Teil sind dort echte Raritäten zu finden.

Viel zu häufig werden alte Dinge einfach weggeschmissen. Dabei könnte man sie reparieren - vorausgesetzt, man weiß, wie das geht. In Dinkelscherben helfen Bürgerinnen und Bürger zusammen und schenken so vielen alten Dingen neues Leben. Wer Unterstützung braucht, findet sie beim Repair-Café in Dinkelscherben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen