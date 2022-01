Dinkelscherben

vor 34 Min.

Resi Linder (99) aus Dinkelscherben ist gestorben: Ein Leben voller Optimismus

Plus Resi Linder starb im Alter von 99 Jahren. Sie erhielt das Bundesverdienstkreuz am Bande. Ein Rückblick auf das Leben einer besonderen Frau aus Dinkelscherben.

Von Michael Kalb

Theresia "Resi" Linder starb am Donnerstag an den Folgen eines Sturzes. Die bekannte Dinkelscherberin wurde 99 Jahre alt. "Ihr sollt's nicht schwarz gehen, ihr sollt's nicht trauern, dass ich gestorben bin, sondern dankt's unserem Herrgott, dass ihr mich so lange gehabt habt", sagte sie vor einiger Zeit in einem Interview.

