Beim Theater in Ried dreht sich alles um das Dorfgeschehen

Die Theatergruppe im Dinkelscherber Ortsteil Ried gibt es schon seit 30 Jahren. Zum Jubiläum bringen die Schauspielerinnen und Schauspieler ein neues Stück auf die Bühne.

Mit dem Mehrakter "Die verschollene Kirchenchronik" aus der Feder von Reiner Schrade startet die Theatergruppe Ried in ihr 30-jähriges Bühnenjubiläum. Zur Freude der Amateurspieler kann endlich in Ried wieder das kulturelle Leben stattfinden. Traditionell wird das Stück im Schützenheim in Ried (Matthäus-Fischer-Str.) zur Aufführung gebracht.

Darum geht es im neuen Stück der Theaterfreunde Ried

Inhaltlich dreht sich alles um das Dorfgeschehen. Das Kirchendach ist marode, und es fehlt am Geld für eine Reparatur. Zum Glück kann bei Regenwetter der Pfarrer (Bernhard Bittracher) das alte Schulhaus für die Gottesdienste nutzen. Diese Abmachung zwischen der politischen Gemeinde und der Kirche ist in einer alten Chronik vereinbart. Allerdings ist dieses alte Schriftstück seit Längerem verschollen.

Neben der Frau Bürgermeisterin (Christl Schropp) und ihrer Sekretärin (Martina Henneberg), die eine andere Vorstellung über die künftige Nutzung des alten Schulgebäudes haben, gibt es mehrere Interessierte mit diversen Begehrlichkeiten bezüglich der weiteren Nutzung.

Als sich plötzlich ein Besucher (Marco Henneberg) aus Amerika mit heimischen Wurzeln für die verschollene Kirchenchronik interessiert, beginnt das Chaos im Dorf. Zu allem Übel steht auch die Kommunalwahl vor der Tür. Kann diese durch die Kochkünste der Pfarrhaushälterin (Helena Schmid) beeinflusst werden? Ob es dem Dorfpolizisten (Walter Knöpfle) gelingt, die Chronik rechtzeitig zu finden, oder die Dorfkünstlerin (Gerti Knöpfle-Hartmuth) demnächst ein Meditationszentrum in der alten Rieder Schule eröffnet, wird an dieser Stelle nicht verraten. Zur Freude der Laienspielgruppe, steht im Jubiläumsjahr nach einer längeren Bühnenpause Markus Repasky wieder auf der Rieder Theaterbühne. (mick)

Hier gibt es Karten für das Theater in Ried

Gespielt wird an folgenden Tagen: 8./19./ 24./25./26./31. März und am 1. April. Beginn ist um 20.00 Uhr, an den Sonntagen bereits um 19.30 Uhr. Karten: Telefonischer Kartenvorverkauf findet ab 1. März bei Familie Lachenmayr unter der Telefonnummer 08236/824 statt. Von 10 Uhr bis 16 Uhr und von 19.30 Uhr bis 20.30 Uhr können dort Karten bestellt werden.

