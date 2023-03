Fahrfehler: Anhänger streift Sattelzug

Enge Straße, breite Fahrzeuge: Für einen Lastwagen-Anhänger und der Anhänger eines landwirtschaftlichen Fahrzeugs war eine Straße in Ried zu eng.

Es war wohl ein Fahrfehler, so zumindest die Einschätzung der Polizei aus Zusmarshausen: Am Freitag um 8.35 Uhr fuhr ein 57 Jahre alter Mann mit seinem Lastwagen mit Anhänger die Hattenbergstraße in Dinkelscherben-Ried von Ustersbach kommend in Richtung Breitenbronn. Auf Höhe der Hausnummer 11 geriet hierbei der Anhänger auf die Gegenfahrbahn und streifte den Sattelzuganhänger des entgegenkommenden, landwirtschaftlichen Gefährts eines 49-jährigen Mannes. Bei dem Zusammenstoß entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von etwa 2300 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. (jah)

