Schule mal anders: Mountainbike-Trainingslager in der Rücklenmühle

Schülerinnen und Schüler messen sich rund um den Kaiserberg auf ihren Mountainbikes.

Mountainbiken liegt voll im Trend. Einige Mittelschulen in der Region machen bereits entsprechende Angebote. Vier davon trainierten am Wochenende in den Westlichen Wäldern gemeinsam auf das Bezirksfinale.

Nachdem die Kinder der Grund- und Mittelschule Dinkelscherben am Freitag nach der großen Pause in die Klassenzimmer zurückgekehrt waren, strömten plötzlich 35 junge Radfahrer auf den Pausenhof. Neben den Gastgebern waren die Mittelschulen aus Burgau, Krumbach und Thannhausen am Start, um sich zunächst an neun anspruchsvollen Technikstationen in Geschicklichkeit, Gleichgewicht und Fahrsicherheit zu messen.

Nach einem leckeren Essen in der Schulmensa und einer kurzen Mittagspause standen schon die nächsten Wettbewerbe an: Ein knallhartes Race auf den Kaiserberg, ein Rundenrennen im Wald und zuletzt ein Wurzeltrail, den nur die wenigsten Fahrer ohne Absetzen durchfahren konnten.

Die Schüler sind vor dem Gewitter am Zeltplatz Rücklenmühle angekommen

Zum Abend hin rollten die unterschiedlichen Schülergruppen in Richtung "Zeltplatz Rücklenmühle", wo alle wohlbehalten gerade noch rechtzeitig vor einem heftigen Gewitter ankamen. Am Samstag standen bei bestem Wetter wieder jede Menge Trails in den unterschiedlichsten Schwierigkeitsstufen auf dem Programm. Ein weiteres Highlight für die jungen Nachwuchsbiker war der Besuch von Profi Alex Kieser, der mit auf den Trail kam und wertvolle Tipps gab. Dieses Jahr nahmen zum ersten Mal einige Schülerinnen am Trainingscamp teil. Bereits am Donnerstag fahren die Schulen gemeinsam zum Bezirksfinale Mountainbike nach Lindenberg. (AZ)