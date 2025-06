Rush Hour Dinkelscherben spendet für HvO Reischenau

Das Konzert von Rush Hour Dinkelscherben im voll besetzten Pfarrsaal war nicht nur musikalisch ein voller Erfolg. Durch die Spendenbereitschaft des Publikums konnten der Chor vor kurzem 500 Euro an das BRK für den „Helfer vor Ort – Reischenau“ (HvO) übergeben. Eine Verwendung im Ortsgebiet war den Spendern bei der Auswahl des Empfängers wichtig. Durch den HvO bietet das BRK schnelle und effektive Hilfe in Notfällen durch gut ausgebildete Ersthelfer an. Ihre Aufgabe ist es, im Ernstfall die therapiefreie Zeit bis zum Eintreffen des Notarztes oder Rettungsdienstes zu überbrücken. Mit der Spende unterstützen die Musiker die ehrenamtliche Arbeit, von der alle profitieren und dennoch hoffen, dass sie sie nie nötig haben werden.

