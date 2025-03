Rush Hour im Rathaus: Chor-Konzert reißt Publikum in Dinkelscherben mit

Mit einem mitreißenden Konzert hat der Chor Rush Hour ein Bühnen-Comeback im voll besetzten Pfarrsaal Dinkelscherben gefeiert. Auf dem Programm stand eine bunte Mischung Mischung aus Filmhits, Popsongs und Chorballaden – von Here comes the sun bis Skyfall.

Moderiert von Andreas Knöpfle und Sandra Kauer sorgte der Abend für viele besondere Momente. Bei Let it go trugen die Sängerinnen glitzernde Krönchen, die Männer Geweihe und zwei kleine Eisprinzessinnen mit Seifenblasen-Kanonen verzauberten das Publikum. Ein weiterer Höhepunkt war Coro dei Pompieri mit einem augenzwinkernden Männersolo im Bud-Spencer-Stil.

Chor-Konzert in Dinkelscherben

Für die musikalische Begleitung sorgten Maria Behr (Geige), David Schmitt (Gitarre), Willibald Spatz (Bass), Thomas Kretschmer (Schlagzeug) und Tobias Müller am Klavier. Den Ton mischte Helmut Ritter ab. Die musikalische Gesamtleiterin Stefanie Hofmann, arrangierte auch Stücke und adaptierte Stimmen. Das Publikum bedankte sich mit tosendem Applaus und großzügigen Spenden am Ausgang. Der Erlös geht an einen regionalen guten Zweck.

Rush Hour besteht seit über 20 Jahren und freut sich jederzeit über neue Mitglieder. Neben Konzertprojekten gestaltet der Chor Gottesdienste, Taufen und Hochzeiten musikalisch. Geprobt wird sonntags um 18.30 Uhr im Pfarrzentrum Dinkelscherben. (AZ)