Schmierfink besprüht Auto in Dinkelscherben mit einem Graffiti

Ein Opel Corsa ist am Wochenende in Dinkelscherben mit einem Graffiti beschmiert worden. Der Wagen stand im Zeitraum von Samstag, 14 Uhr, bis Sonntag, 8 Uhr, im Mühlenweg 8a.

Irgendwann in diesem Zeitraum hinterließ der Schmierfink an dem Fahrzeug eines weißes Graffiti. Der Sachschaden am Fahrzeug der 26-jährigen Halterin beläuft sich laut Polizei auf etwa 1000 Euro. (thia)