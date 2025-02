Schockanrufer scheitert an 99-Jährigem

Ein Betrüger, der versucht hatte, ein Ehepaar um seine Ersparnisse zu bringen, hatte sich das sicher einfacher vorgestellt. Der Unbekannte rief am Freitagnachmittag bei einem älteren Ehepaar in Dinkelscherben an, berichtet die Polizei. Der Betrüger gab vor, dass die Tochter des Ehepaares einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte. Wie üblich wäre dann für deren Freilassung eine Kaution in fünf- bis sechsstelliger Höhe in Bar gefordert worden. Der Senior, der demnächst seinen einhundertsten Geburtstag feiert, durchschaute den Betrugsversuch und teilte dem Betrüger mit, dass er die Polizei schon verständigt hätte. Daraufhin legte der Unbekannte auf. (kinp)

