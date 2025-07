Von der Dinkelscherber Schreinerei zur Europameisterschaft

Am Ortsrand des kleinen Dinkelscherber Ortsteils Au liegt hinter einer Streuobstwiese die Schreinerei Langenmair. Dort befindet sich, inmitten moderner Holzbearbeitungsmaschinen, abgetrennt durch Markierungen am Boden ein ganz besonderer Arbeitsplatz: Neben seinen Gerätschaften steht Moritz Wagner und studiert hochkonzentriert einen Plan, der ihm die Maße eines vorgegebenen Möbelstücks ausweist. Dies ist Teil seines Trainings für die „Euroskills“, die im September in dänischen Herning stattfinden werden.

Seit bald 30 Jahren werden in Au, zunächst durch seinen Vater Walter und seit 2015 durch den Schreinermeister Florian Langenmair junge Schreiner auf die Teilnahme an den World- bzw. Euroskills vorbereitet. Hierbei handelt es sich um Wettbewerbe verschiedener Handwerksberufe, im konkreten Fall der Schreiner. Erstmalig wurden die Euroskills um 1950 veranstaltet. Finanziert wird die Teilnahme durch Zuschüsse des Verbandes der Tischler und Schreiner.

Wagner hat schon die deutsche Meisterschaft gewonnen

Träger in Deutschland ist „World Skills Germany“, ein anerkannter Netzwerkpartner der dualen Ausbildung, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die besten ihres Fachs zu fördern. Jedes Mitgliedsland kann einen Teilnehmer oder eine Teilnehmerin entsenden, heuer nehmen 15 Länder an dieser Europameisterschaft teil. Wagner, der aus Weißenhorn stammt, hat vom Innungsbesten bis hin zur deutschen Meisterschaft schon alles gewonnen, was zu gewinnen ist. Nun will der 25-Jährige vor Erreichen der Altersgrenze auch bei den Euroskills erfolgreich sein.

Der 25-jährige Moritz Wagner aus Weißenhorn (links) wird von Schreinermeister Florian Langenmair auf die Teilnahme an den World- und Euroskills vorbereitet. Foto: Joachim Aumann

Im Gespräch ist dem drahtigen jungen Mann die Begeisterung für seinen Beruf anzumerken und die Vorfreude auf den Wettkampf überwiegt die Entbehrungen, die das Training mit sich bringt. Während des drei Tage dauernden Wettbewerbs müssen die jungen Schreinerinnen und Schreiner - Höchstalter 25 Jahre - anhand eines Planes und mit vorliegendem Rohmaterial und Werkzeugen ein Möbelstück fertigen, dessen maßgenaue Verarbeitung im Anschluss bewertet wird.

Zwei Europameister haben in Dinkelscherben gelernt

Als Preise gibt es dann wie bei Sportveranstaltungen Gold-, Silber und Bronzemedaillen. Zwei Goldmedaillengewinner hat die Schreinerei Langenmair bereits hervorgebracht. „Vergolden“ können die Athleten ihre Leistung im Gegensatz zu manchen Leistungssportlern eher nicht. „Teilnehmer aus Südkorea erhalten Geldpreise und werden sogar vom Wehrdienst freigestellt“, zeigt Langenmair die Unterschiede zu anderen Ländern auf und weist überdies darauf hin, dass besonders in China Teilnehmer und Teilnehmerinnen in staatlich betriebenen Einrichtungen zwei Jahre lang für den Wettbewerb geradezu „gedrillt“ werden. Auf die Frage nach Berufschancen antwortet er: „Durch die Teilnahme an diesen Wettbewerben wird die fachliche Kompetenz erhöht und die Karrierechancen werden verbessert.“ „Man wird auch stressresistenter“ unterstreicht Moritz Wagner.

Florian Langenmair aus Au ist Bundestrainer der Schreiner

Der 25-Jährige kommt insgesamt fünf Wochen nach Au, um sich unter Wettbewerbsbedingungen auf das große Ereignis vorzubereiten. Stets zur Seite steht ihm dabei Florian Langenmair, der als amtierender Bundestrainer der Möbelschreiner aus einem reichen Erfahrungsschatz schöpfen kann. In vergangenen Jahren war Langenmair auch als sogenannter „Experte“ engagiert, das sind die Fachleute, die die jungen Schreiner und Schreinerinnen während des Wettkampfes fachlich beraten. Die Doppelbelastung war aber zu viel, führten ihn die Wettkämpfe doch unter anderem bis nach Kasan in Russland.

Im September geht es dann für Moritz und seinen Trainer auf die Reise nach Dänemark, im Gepäck viel Werkzeug, Gerät und die Hoffnung auf ein erfolgreiches Abschneiden. Und insgeheim hoffen alle, dass die Talentschmiede des Schreinerhandwerks – der Begriff aus der Metallverarbeitung sei gestattet - im beschaulichen Au wieder mal für einen Podestplatz gut ist.