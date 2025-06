Schüler laufen in Dinkelscherben für den guten Zweck

In den Pfingstferien veranstalteten zwei Schulen in Dinkelscherben ein besonderes Event: Die Grund- und Mittelschule und die Helen-Keller-Schule riefen gemeinsam und, aus aktuellem Anlass, in Gedenken an den kürzlich verstorbenen Kollegen Stefan Hackenberg zu einem Spendenlauf auf. Geplant war der Lauf bereits seit Monaten gewesen. Der Verstorbene war wie immer mit im Organisationsteam. Alle erlaufenen Spenden sollten nun an „Die Kartei der Not“ gehen, welche seit 1965 Menschen unterstützt, die durch einen Schicksalsschlag unverschuldet und plötzlich in Not geraten sind.

Feierliche Stimmung

Es herrschte eine fast feierliche Stimmung vor dem Haupteingang der Schulen. Alle Schulkinder waren hoch motiviert und wollten zeigen, wer der wahre „Blitz der Schule“ ist. Manche hatten sich schon wochenlang auf dieses Ereignis vorbereitet. Als das Startsignal ertönte, verwandelten sich der Schulhof und das gesamte Gelände in eine bunte Laufstrecke. Die kleinen und in einem zweiten Lauf auch die größeren Athleten stürmten in bester Laune und mit strahlenden Gesichtern auf die Strecke. Nach jeder gelaufenen Runde bekamen die Kinder von ihrer Lehrkraft einen Stempeleintrag auf ihre Laufkarte. Danach flitzten sie weiter, um noch mehr Runden zu sammeln.

Beachtliche Menge an Spenden

Entlang des Weges standen zahlreiche Zuschauer, Freunde, Familienmitglieder und auch Lehrkräfte mit Schulklassen, die ihre Laufhelden anfeuerten. „Ist das wirklich alles?“, rief ein besonders ehrgeiziger Zweitklässler, als er seine Runden drehte und wie ein Wirbelwind über die Wiese sauste. Am Ende des Tages kam nicht nur eine beachtliche Menge Geld für den guten Zweck zusammen. Die Aktion konnte auch vielen Kindern ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Es war ein Fest voller Freude, Lachen und natürlich jede Menge Bewegung. Ein riesiges Dankeschön geht an dieser Stelle an alle Helfenden und Teilnehmenden.

