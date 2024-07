Schülerinnen und Schüler blicken optismitisch in die Zukunft

Die Schülerinnen und Schüler der Mittelschule in Dinkelscherben wurden in festlichem Rahmen verabschiedet. 15 der 18 Jungen und Mädchen erreichten den Qualifizierenden Mittelschulabschluss und blicken optimistisch in die Zukunft. Klassenleiter Stefan Hackenberg hob in seiner Rede im Rahmen der feierlichen Verabschiedung die gute Zusammenarbeit und den Spaß, der trotz allem nicht zu kurz kam, hervor. Jahrgangsbeste wurde Nyhla Kardi (1,9) vor Luisa Leutenmayr (2,0) und Eileen Platzer (2,1). Die Jugendlichen starten als Erzieher/Erzieherinnen, Friseurin, Hörgeräteakustikerin, Medizinische Fachangestellte oder Zerspanungsmechaniker in das berufliche Leben. Allen Absolventen wünscht die Rund- und Mittelschule Dinkelscherben viel Erfolg auf dem weiteren Lebensweg. (AZ)

Dinkelscherben Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Mittelschulabschluss Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Mittelschule Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis