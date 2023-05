Schülerinnen werden in Dinkelscherben beim Diebstahl erwischt

Eine 15- und eine 17-Jährige wollen in einem Supermarkt in Dinkelscherben Getränkedosen stehlen. Ihre Beute hat einen Wert von fünf Euro.

Zwei Jugendliche sind bei einem Ladendiebstahl in Dinkelscherben auf frischer Tat ertappt worden. Die 15- und die 17-Jährige waren am Mittwoch um 13.18 Uhr in einem Supermarkt an der Augsburger Straße.

Dort entwendeten die beiden Schülerinnen laut Polizei Getränkedosen im Gesamtwert von fünf Euro. Es erfolgte eine Anzeigenerstattung wegen Ladendiebstahl und die Mädchen wurden anschließend ihren Angehörigen übergeben. (thia)