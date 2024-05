Schützenverein und Feuerwehr feiern 200. Geburtstag in Fleinhausen

Der Dinkelscherber Ortsteil Fleinhausen bereitet ein Festwochenende vor. Gleich zwei Vereine haben allen Grund zu feiern. Los geht es am 24. Mai.

In Fleinhausen herrscht Vorfreude und Aufregung, denn ein bemerkenswertes Jubiläum steht bevor: Der Schützenverein und die Freiwillige Feuerwehr feiern gemeinsam ihr 200-jähriges Bestehen. Was einst als spontane Idee bei einem gemütlichen Zusammensitzen der Vorstände begann, hat sich zu einem herausragenden Ereignis entwickelt, das von Freitag, 24. bis zum Sonntag, 26. Mai, zelebriert wird.

Die Feierlichkeiten starten am Freitagabend um 20 Uhr mit dem Auftritt von Lechis Revialband feat. PartyDogs, die für eine mitreißende Stimmung sorgen und dem Publikum so richtig einheizen wollen. Der Samstagabend beginnt um 18 Uhr mit Speis und Trank. Im Anschluss startet die Musikvereinigung Ziemetshausen in den Abend. Außerdem ziehen die Vereine mit ihren Fahnen ein.

Am Sonntag gibt es ein Weißwurstfrühstück in Fleinhausen

Auch am Sonntag wird Einiges geboten sein. Beginn ist um 8 Uhr mit einem Kirchenzug mit anschließendem Weißwurstfrühstück. Ab 10 Uhr zelebriert Wallfahrtsdirektor Menzinger aus Vesperbild den Festgottesdienst. Begleitet wird dieser Vormittag vom Fleinhauser Durchlassecho, dass eigens für diesen besonderen Tag ins Leben gerufen wurde. Am gleichen Tag findet auch das erste Mopedtreffen statt, das um 11 Uhr mit dem Eintreffen der Fahrzeuge startet. Es werden Motorrad-Enthusiasten aus der ganzen Region erwartet.

Zum Mittagstisch spielt die Musikvereinigung Dinkelscherben. Sie wird um 18 Uhr zum Festausklang von dem Musikverein Aretsried abgelöst. Auch Ehrungen und Preisverleihungen werden an diesem Tag nicht zu kurz kommen. Um 19.30 Uhr findet die Preisverleihung des Römer-Cups statt, an dem 14 Schützenvereine mit insgesamt über 200 Schützen teilgenommen haben. Alle sind herzlich willkommen, an den Feierlichkeiten teilzunehmen und gemeinsam die Geschichte und die Zukunft Fleinhausens zu feiern.