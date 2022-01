Schulden werden zur "Zerreißprobe": Dinkelscherben erhört die Gewerbesteuer

Plus Dinkelscherben steht vor einem wachsenden Schuldenberg. Der Bürgermeister macht dafür auch die Bundesregierung verantwortlich. Für mehr Geld werden Steuern erhöht.

Die Gemeinde Dinkelscherben ist knapp bei Kasse. Gleichzeitig stehen eine Reihe von Investitionen an. Neue Kindergärten, Straßensanierungen, mittelfristig ein neues Bahnhofsgelände. Um sich das leisten zu können, wird der ohnehin schon große Schuldenberg weiter wachsen müssen. Bürgermeister Edgar Kalb (UW14) spricht angesichts dieses Dilemmas von einer "Zerreißprobe" für die Gemeinde. Werde jetzt nicht gegengesteuert, könne bald nicht mehr in wichtige Projekte investiert werden.