Dinkelscherben

12:03 Uhr

Schulprojekt: In Dinkelscherben entsteht ein Haus aus Autoreifen

Plus Earthship heißt das erdebensichere Haus aus Autoreifen, das die Kinder der Montessori-Schule gerade bauen. Dank cleverer Bauweisemuss es nicht beheizt werden.

Artikel anhören Shape

Dass in der Montessori-Pädagogik manches anders ist, dass die Kinder anders gefordert sind, ist bekannt. Mit zahlreichen Projekten lebt die Montessori-Schule in Dinkelscherben das auch. Der Bau des Mini-Earthships ist die neueste Idee von Lehrer Sebastian Kretschmann. Dahinter steckt eine einzigartige Idee.

Bei einem Earthship handelt es sich um ein Haus, das ohne Heizung auskommt. Es besteht aus Altreifen, die mit Sand befüllt werden und zu extrem massiven Wänden gestapelt werden. Durch eine Glaswand am Eingang wärmt Sonnenlicht das Gebäude und Rohre auf der Rückseite sorgen für die Zufuhr kühlerer Luft aus dem Schatten der Bäume. Max Thulé, Stephan Rieger und Niklas Phillipsen sind als Experten mit dabei. Sie haben in Deutschlands einzigem Earthship, dem Tempelhof in Kreßberg, und auch weltweit bereits Erfahrung mit dieser speziellen Bauweise gesammelt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen