Dinkelscherben, Schwabmünchen

Wird das Schullandheim wieder zur Unterkunft für Geflüchtete?

Plus Zweimal waren im Schullandheim Dinkelscherben Geflüchtete untergebracht. Wenn es eine andere Lösung gibt, sollen Kinder und Schulen nicht wieder Leidtragende sein.

Von Tallevi

Wann kommen sie und wo sollen sie dann unterkommen? Geht es um die Aufnahme von weiteren Geflüchteten im Landkreis Augsburg, ist weiterhin einiges unklar, nachdem das Landratsamt seine Pläne aufgegeben hat, ein Hotel im Städtedreieck Augsburg, Gersthofen und Neusäß anzumieten. 440 Menschen sollten dort Platz finden – der muss nun anderswo im Landkreis gefunden werden. Als das Hotel noch im Gespräch war, hatte Landrat Martin Sailer von einer Liste mit möglichen Unterkünften gesprochen. Doch kommt es jetzt auch wirklich so?

Das ehemalige Impfzentrum in Gablingen, das Schullandheim in Dinkelscherben und dann möglicherweise wieder Schulturnhallen, dieses Vorgehen hatte der Landrat für den Fall angekündigt, dass das Hotel als Unterkunft nicht umgesetzt werden könnte. Das ist inzwischen geschehen. Fest steht: Während sich in Gablingen Bürgermeisterin Karina Ruf auf die baldige Unterbringung von Geflüchteten im ehemaligen Impfzentrum vorbereitet, hat Bürgermeister Edgar Kalb in Dinkelscherben noch keine Informationen aus dem Landratsamt, was nun tatsächlich geschehen soll.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

