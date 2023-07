Schwimmtraining für Schüler: 14 konnten gar nicht schwimmen

Bayern schwimmt: Bei der Aktion in Dinkelscherben zeigt sich, wie bitter nötig diese ist. Am Ende aber gab es Grund zum Feiern.

Am vergangenen Freitag endete eine ganz besondere Woche im Panoramabad Dinkelscherben. Unter dem Motto „ Bayern schwimmt“ sorgten rund 80 Kinder von Montag bis Freitag für reichlich Wellengang. Die Aktion ist eine Initiative der Wasserwacht Bayern, die es sich zum Ziel gesetzt hat, für mehr Sicherheit in Bayerns Schwimmbädern zu sorgen und Kinder und Jugendliche bei der Vertiefung ihrer Schwimmfähigkeiten zu unterstützen. Alle Schulen in Bayern können sich für eine Teilnahme bewerben und werden je nach Anfrage auf die Freibäder im Umkreis verteilt.

So lassen sich Badeunfälle vermeiden 1 / 6 Zurück Vorwärts Längere Strecken nie allein schwimmen. Oder: zumindest jemanden haben, der einen im Auge behält

Vor dem Baden abkühlen und nicht überhitzt in Wasser springen

Nicht mit vollem oder ganz leerem Magen schwimmen

Die eigenen Kräfte nicht überschätzen

Nur ins Wasser springen, wenn es tief genug und frei ist

Nicht unter Drogen- und/oder Alkoholeinfluss ins Wasser gehen

Auch die Wasserwacht Dinkelscherben war in diesem Jahr wieder involviert. Dank der tatkräftigen Unterstützung der Wasserwachten Welden und Zusmarshausen konnten stolze 15 Helfer rund 80 Schülerinnen und Schüler der Franziskus-Schule in Gersthofen und der Helen-Keller-Schule Dinkelscherben betreuen. Mitgemacht haben die fünften und sechsten Klassen der beiden Schulen. Jeden Tag von 8.30 bis 12 Uhr wurde fleißig trainiert. Das Hauptziel der Schulschwimmwoche ist, dass sich die teilnehmenden Kinder eines oder mehrere Schwimmabzeichen erschwimmen, ihren Schwimmstil verbessern und Sicherheit im Wasser erlangen. Konkret geht es hierbei um das Deutsche Schwimmabzeichen (DSA) in Bronze, Silber und Gold.

Kinder und Jugendliche lernen in Dinkelscherben schwimmen

Dabei wird eine dramatische Entwicklung deutlich. 14 der insgesamt 80 Schüler entpuppten sich als Nichtschwimmer, 30 als Anfänger. Dies erfordert eine völlig andere Herangehensweise der Wasserwacht-Schwimmtrainer. Neben dem eigentlichen Ziel, möglichst viele Abzeichen zu verleihen, sollten mindestens genauso viele Kinder in fünf Tagen so weit trainiert werden, dass sie das Seepferdchen schaffen. Das war eine Herausforderung für das bunt gemischte Team aus jungen und erfahrenen Helfern.

Dennoch kann sich die Bilanz sehen lassen. Insgesamt wurden am Ende der Woche 150 Abzeichen überreicht, davon 28 Seepferdchen, 66-mal DSA Bronze, 44-mal Silber und 8-mal Gold. Diese Ausbeute wurde am Freitag dann noch bei verschiedenen Spielen am und im Wasser gefeiert. Insgesamt nahmen an der Aktion im Landkreis Augsburg fast 800 Kinder aus neun Schulen in verschiedenen Bädern teil. (AZ)

Lesen Sie dazu auch