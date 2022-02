Hilfsprojekt von Dinkelscherberin wirbelt Wahlkampf im Senegal auf

Plus Inge Herz setzt sich seit Jahren für die Menschen im Senegal ein. Die 75-Jährige hilft im Kampf gegen den Hunger. Nun spielt ihr Projekt auch im Wahlkampf eine Rolle.

Seit Jahren setzt sich Inge Herz aus Fleinhausen für Menschen im Senegal ein. Zusammen mit anderen Unterstützern sorgte sie dafür, dass Waisenhäuser gebaut wurden. Dass Kinder zur Schule gehen können. Und dafür, dass die Menschen vor Ort langfristig Ackerbau betreiben können. Mehrfach berichteten wir über das Projekt, für das sie bereits Tausende Euro gesammelt hat. Nun gibt es Neuigkeiten.