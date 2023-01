So feiert Dinkelscherben den Fasching 2023

Endlich sind die Narren wieder los! In Dinkelscherben steht in der fünften Jahreszeit ein umfangreiches Programm an. Das sind die Veranstaltungen im Überblick.

Die fünfte Jahreszeit geht in die heiße Phase. Auch in Dinkelscherben und seinen Ortsteilen finden im Januar und Februar zahlreiche Faschingsveranstaltungen für alle Generationen statt. Das sind die größten Partys und Bälle im Überblick:

Fasching 2023 in Dinkelscherben – ein Überblick

Kinderfasching Kleine Käsperle können sich heuer gleich mehrmals in Schale schmeißen. Den Anfang macht der Kinderfaschingsball der Zusamtaler Bettschoner , am Sonntag, 29. Januar, um 13.30 Uhr. Hier Tanzen die Kindergarden der Bettschoner , Deubachua, Laudinoa und die FFC Youngsters. Weiter geht es mit dem Kinderball im Ettelrieder Vereinsheim, am Sonntag, 5. Februar. Als Nächstes kann beim Ball für alle Jahrgänge in Fleinhausen (18. Februar), organisiert von den örtlichen Vereinen, getanzt werden. Dort trifft sich Jung und Alt zum närrischen Beisammensein ab 18 Uhr im Vereinsheim. Auf dem Programm stehen Aufführungen der Kinder- und Erwachsenengarde Deubach und des Männerballetts aus Grünenbaindt sowie Spiele für Kinder.

Kleine Käsperle können sich heuer gleich mehrmals in Schale schmeißen. Den Anfang macht der Kinderfaschingsball der , am Sonntag, 29. Januar, um 13.30 Uhr. Hier Tanzen die Kindergarden der , Deubachua, Laudinoa und die FFC Youngsters. Weiter geht es mit dem Kinderball im Ettelrieder Vereinsheim, am Sonntag, 5. Februar. Als Nächstes kann beim Ball für alle Jahrgänge in (18. Februar), organisiert von den örtlichen Vereinen, getanzt werden. Dort trifft sich Jung und Alt zum närrischen Beisammensein ab 18 Uhr im Vereinsheim. Auf dem Programm stehen Aufführungen der Kinder- und Erwachsenengarde Deubach und des Männerballetts aus sowie Spiele für Kinder. Faschingsbälle Auch das Angebot für die großen Narren gestaltet sich heuer wieder abwechslungsreich und für Feierlaunige bestimmt auch anstrengend. Fast schon legendär sind die Faschingsbälle in Häder im "Scharfen Eck". Der Feuerwehr- und Sängerball findet am Freitag, 20. Januar, und der Schützenball am Freitag, 3. Februar, im Vereinsheim, jeweils ab 20 Uhr statt. Dort haben die Tanzgarden des Carneval Clubs Deubachia (CCD) und der Zusamtaler Bettschoner bereits zugesagt.

29 Bilder Das waren die schönsten Faschingsmäschkerle 2022 im Augsburger Land Foto: Marcus Merk

Einen Tag später, am Samstag, 4. Februar, feiert die Spaß-Punk-Satire Band "Die Geggen Gaggas" mit weiteren Musikern die "Fastnacht mit den Geggen Gaggas" im Deutschen Haus in Dinkelscherben. Um 20 Uhr wird langsam eingestimmt, bis sich der groteske Karneval dann zu Mitternacht hin aufschaukelt. Ebenso an diesem Samstag wird erneut in Fleinhausen gefeiert, und zwar beim Spritz- und Schießball im Vereinsheim. Hier legen DJ Kermit & Mike auf und es gibt eine Tanzeinlage von den Zusamtaler Bettschonern und dem Männerballet Freihalden.

Hier wird in Dinkelscherben 2023 Fasching gefeiert

Zum großen Faschingswochenende lockt die feucht-fröhliche "Zimptertie" im Musikerheim Dinkelscherben. Gleich darauf, am Samstag, 18. Februar, findet der "Ball für alle Jahrgänge" im Vereinsheim Fleinhausen statt (Programm siehe oben). Den Abschluss des "Faschingsball-Marathons" in der Reischenau macht der Rosenmontagsball im Schützenheim Ettelried. Gleichzeitig wird auch im Deutschen Haus der traditionelle Rosenmontagsball des Heimatvereins gefeiert. Dort tritt ab 20 Uhr die Unterhaltungsband "Fire and Steel" und danach DJ Pazim auf. Das diesjährige Motto lautet: "Katar(rh) und andere Krankheiten".

Kaffekränzchen Etwas ruhiger, dafür aber mit fröhlichem Schlemmen und "Ratschen" wird es beim Kaffeekränzchen in Fleinhausen (18. Februar). Beginn ist um 13.13 Uhr. (mick)

Einen Überblick aller Faschingsumzüge in der Region haben wir hier für Sie.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Grafik von Flourish anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können Canva UK Operations Ltd und Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Lesen Sie dazu auch