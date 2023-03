Start des neuen Waldkindergartens in Dinkelscherben könnte sich verzögern

Die neue Einrichtung im Wald bei Dinkelscherben soll im Herbst eigentlich in Betrieb gehen. Aktuell gibt es aber noch ein Problem, das den Start verzögern könnte.

Eigentlich sollten die ersten Kinder im September im neuen Waldkindergarten in Dinkelscherben spielen dürfen. Ob das so hinhaut, ist aber unklar. Wie nun bekannt wird, fehlt es bislang an einer Genehmigung für einen Bauwagen, der als Unterkunft im Wald aufgebaut werden soll. Der zukünftige Träger des lange geplanten Waldkindergartens hofft, dass wie geplant im September gestartet werden kann. Doch was, wenn das nicht klappt?

Wann startet der neue Waldkindergarten in Dinkelscherben?

Etwa zehn Eltern hätten bereits Interesse an der neuen Einrichtung im Wald auf dem Kaiserberg, berichtete Tobias Schießer. Er ist Vorsitzender des Vereins eigenaktiv e.V., der bereits mehrere Waldkindergärten in Augsburg betreibt. Schießer stellte dem Gemeinderat den aktuellen Stand zum Waldkindergarten vor. Demnach fehlt es noch immer an Personal, das künftig im Wald arbeiten soll. Konkret fehlt eine Erzieherin bzw. ein Erzieher. Auch was die Finanzierung angeht, ist offenbar noch nicht alles geregelt.

Die Kosten zur Erstausstattung der Einrichtung liegen laut Schießer bei rund 20.000 Euro. Bislang seien davon aber erst 1000 Euro finanziert. Immerhin gäbe es einen Förderantrag, durch den mit weiteren 15.000 Euro zu rechnen sei, so der Träger. Sollte das Geld nicht wie geplant fließen, wolle man die neue Einrichtung in Dinkelscherben mit Geld aus den Kassen der bestehenden Waldkindergärten in Augsburg finanzieren.

Bislang gibt es keine Baugenehmigung für einen Bauwagen

Gravierender ist offenbar ein anderes Problem: Bislang gibt es keine Baugenehmigung für einen Bauwagen im Wald. Den sieht das Konzept der Einrichtung als zentralen Rückzugsort vor. Dorthin soll ausgewichen werden, wenn das Wetter es nicht anders zulässt. Das - so die Idee des Waldkindergartens - soll aber eine Ausnahme bleiben. Denn eigentlich sollen die Kinder im Wald und in der Natur unterwegs sein.

Laut Schießer fehlt für die Genehmigung des Bauwagens noch ein Vertrag, der zwischen dem Trägerverein und dem TSV Dinkelscherber abgeschlossen wird. Unter anderem sei darin geregelt, dass der Verein Parkplätze des TSV nutzen darf. Dieser Vertrag lag zum Zeitpunkt der vergangenen Gemeinderatssitzung noch auf dem Schreibtisch der Verwaltung. Ein Mitarbeiter der Gemeinde versprach, schnell zu einem Abschluss in dieser Sache zu kommen. Das stimmte Schießer optimistisch. Dennoch konnte er nicht versichern, dass wie geplant im September begonnen werden kann. Entscheidend dafür dürfte sein, dass das Landratsamt den Antrag noch rechtzeitig genehmigt und der Bauwagen schnell genug geliefert werden kann.

Sollte das nicht klappen, braucht die Gemeinde eine Alternative für diejenigen Kinder, die eigentlich mit einem Platz in der neuen Einrichtung rechnen dürfen. Wie bei der jüngsten Gemeinderatssitzung klar würde, wäre es offenbar eine Option, im neuen Kindergarten in Dinkelscherben eine Notfallgruppe für diese Kinder einzurichten.

Mehr Plätze für die Kleinsten in Dinkelscherben geplant

Erst vor wenigen Wochen hatte der Marktrat beschlossen, den Bedarf für Betreuungsplätze in Dinkelscherben anzupassen. Geplant sind zwei neue Krippengruppen (je 15 Plätze) und zwei neue Kindergartengruppen (je 25 Plätze). Wo sie entstehen, ist aber noch unklar. Aktuell geht es vor allem darum, rechtzeitig Fördergelder zu beantragen, etwa für einen neuen Kindergarten. Nach derzeitigem Stand könnte der auf dem brachliegenden Areal beim Bahnhof entstehen. Zumindest gibt es einen Investor, der dort gerne einen Kindergarten bauen würde.

Zum neuen Waldkindergarten soll es im Mai einen Infoabend für alle interessierten Eltern geben. Außerdem werden in den Briefkästen aller Haushalte im Gemeindegebiet in den kommenden Wochen Postkarten mit Infos zur neuen Einrichtung landen.