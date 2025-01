Auch die Bewohner der Dinkelscherber Ortsteile Holzara und Breitenbronn haben am Dreikönigstag Besuch von den Sternsingern bekommen. Die Kinder und Jugendlichen gingen von Haus zu Haus, um den Segen zu bringen und Geld für benachteiligte Kinder in aller Welt zu sammeln. So kamen 784,39 Euro zusammen. (AZ)

