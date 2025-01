Die Ministranten der Pfarrei Maria-Himmelfahrt im Dinkelscherbener Ortsteil Ried haben in zwei Gruppen als Sternsinger den Segen in die Häuser und Wohnungen gebracht. So kamen sie auf eine Spendensumme von 841,50 Euro für die Sternsingeraktion. (AZ)

