"Steuerverschwendung im höchsten Maße" – Ärger über Hochwasserschutz

Plus Die Sorge vor Hochwasser an der Zusam steigt mit jedem Unwetter. Doch das geplante Rückhaltebecken in Siefenwang besteht nur auf dem Papier. Die Kosten explodieren.

Von Philipp Kinne

Seit etlichen Jahren wird am Hochwasserschutz getüftelt – zu sehen ist vom Rückhaltebecken in Siefenwang bislang nichts. Der Frust im Dinkelscherber Gemeinderat sitzt tief. Dort wirft man dem Wasserwirtschaftsamt vor, nicht ausreichend gehandelt zu haben. Weil seit Jahren keine Entwicklung in Sachen Hochwasserschutz zu spüren sei, werde das Rückhaltebecken immer teurer. "Zeit kostet enorm viel Geld", sagt Bürgermeister Edgar Kalb. Die Baukosten explodieren, während der Hochwasserschutz für etliche Haushalte weiterhin fehlt. Woran liegt das?

