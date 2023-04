Straßenbeleuchtung in Dinkelscherben geht früher an und später aus

Um Energie zu sparen, wurden die Straßen und Gehwege in Dinkelscherben etwas später beleuchtet als üblich. Nun gibt es eine Änderung.

Um Energie zu sparen, hatte die Gemeinde im vergangenen Herbst eine ganze Reihe von Maßnahmen beschlossen. So wurde etwa die Heizung im Rathaus heruntergedreht oder die Duschen in der Sporthalle auf kalt gestellt. Wie zuletzt beschlossen wurde, soll das auch erst einmal so bleiben. Eine Änderung gibt es aber bei der Straßenbeleuchtung.

Energiesparen auf Kosten der Sicherheit?

Um Energie zu sparen, wurde das Licht der Straßenlaternen jeweils eine halbe Stunde später an- beziehungsweise früher ausgeschaltet. Der genaue Zeitpunkt bemisst sich nach dem Sonnenauf- und -untergang. Die Entscheidung kam offenbar aber bei einigen Anwohnern überhaupt nicht gut an. Sie beschwerten sich bei der Gemeinde, hieß es bei einer Sitzung des Gemeinderats. Offenbar hatten einige Eltern auch Angst um ihre Kinder, die in der Dunkelheit zum Schulbus laufen mussten.

Deshalb wurde nun beschlossen (13:4 Stimmen), dass das Licht nur noch eine Viertelstunde früher bzw. später als üblich aus bzw. angeschaltet wird. Das Umstellen der Straßenbeleuchtung hat die Gemeinde bislang 1400 Euro gekostet. "Die erneute Änderung dürfte kostengünstiger sein, da nur an den Schaltuhren etwas eingestellt wird und die Überprüfung der Dämmerungsschalter wegfällt", teilt die Gemeinde mit. (kinp)

