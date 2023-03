Streit wegen Solaranlage in Dinkelscherben geht in die nächste Runde

Plus Welche Solaranlage darf auf denkmalgeschützten Gebäuden gebaut werden? Ein Streitfall aus Dinkelscherben könnte zum Wegweiser werden. Jetzt schaltet sich Abgeordnete Trautner ein.

Eine in Dinkelscherben geplante Solaranlage wird mehr und mehr zum Politikum. Für die einen ist sie ein sinnvoller Beitrag zur Energiewende. Für die anderen passt sie nicht ins Ortsbild. Das Problem: Die Anlage soll auf dem alten Rathausstadel gebaut werden – und der steht unter Denkmalschutz. Deshalb kommt aktuell nur eine ganz spezielle Anlage infrage, die der Gemeinde zu teuer ist. Nachdem unsere Redaktion über den Fall berichtet hat, geht der Streit jetzt in die nächste Runde. Inzwischen beschäftigt man sich auch im Landtag mit dem Thema.