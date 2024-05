Dinkelscherben

06:00 Uhr

Sudetendeutsche revolutionieren die Blasmusik im Landkreis

Plus In wenigen Tagen beginnt das Bezirksmusikfest in Dinkelscherben. Was Sudetendeutsche damit zu tun haben, erklärt der letzte Teil unserer Serie "Musikgeschichten aus dem Augsburger Land".

Von Ludwig Wenisch

Die Verbreitung musikalischen Könnens unter den Heimatvertriebenen aus dem Sudetenland nach Kriegsende führte dazu, dass sich die Zahl der Musikanten in den Dörfern stark erhöhte – vielerorts bildeten sich noch in Notunterkünften neue Blaskapellen. Dazu zählte auch die zwölf Mann starke „Erzgebirglerkapelle“ in Dinkelscherben, die durch ihre Auftritte bei den großen Treffen der Heimatvertriebenen in München und Nürnberg überregionale Bekanntheit erlangte.

Die neuen Musiker aus Böhmen brachten zudem Stücke aus ihrer Heimat mit, die die Lücken im Notenprogramm der Kapellen schließen konnte. Wie die NS-Organisationen war nun auch das entsprechende Liedgut verboten oder zumindest verpönt. Für den bis heute bestehenden festen Kanon an böhmischen Polkas, Walzern und Märschen sind vor allem einzelne Musiker mit ihren Kapellen verantwortlich, die von ihrer neuen Heimat Schwaben aus die böhmische Blasmusik deutschlandweit erfolgreich machten.

