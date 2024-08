Totalschaden nach Auffahrunfall bei Häder

Die Polizei in Zusmarshausen berichtet von einem Unfall mit Totalschaden auf der Kreisstraße von Häder nach Mödishofen. Demnach fuhren dort am Mittwoch gegen 18 Uhr zwei Wagen hintereinander von Häder kommend. Wegen Fahrradfahrern auf ihrer Spur und Gegenverkehr musste dabei der 56-jährige, vorausfahrende Fahrer bremsen. Der dahinter fahrende, 20 Jahre alte Wagenlenker konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf das vorausfahrende Fahrzeug auf. Dabei war der Aufprall des auffahrenden Fahrzeugs so stark, dass der Airbag ausgelöst wurde und vermutlich Totalschaden am Fahrzeug entstand. Der geschätzte Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf rund 10.000 Euro, schätzt die Polizei. Personen kamen bei dem Zusammenstoß nicht zu Schaden. (jah)

