Trabant wird bei Unfall beschädigt

Beim Wenden mit seinem Trabant hat ein Mann bei Dinkelscherben nicht richtig aufgepasst.

Beim Wenden nicht richtig aufgepasst hat ein 30-jähriger Autofahrer, der am Samstagmittag, 29. Juli, gegen 12 Uhr, mit seinem Trabant auf der Staatsstraße von Dinkelscherben in Richtung Saulach unterwegs war. Wie die Polizei mitteilt, wollte der Mann kurz hinter dem Ortsschild von Dinkelscherben wenden. Dabei sah er zwar einen entgegenkommenden Traktor, achtete jedoch nicht auf eine 46-jährige Autofahrerin, die aus Richtung Dinkelscherben gekommen war und fuhr in den hinteren rechten Kotflügel ihres Wagens. Verletzt wurde niemand, es entstand jedoch Sachschaden. (jah)

