Dinkelscherben

vor 17 Min.

Training am Stromkabel: So funktioniert der Trend-Sport EMS

Plus Für die Serie "Fit wie ein Turnschuh" haben wir ein EMS-Training mit Andrea Michel in Dinkelscherben ausprobiert. Warum das nicht so leicht ist, wie es aussieht.

Von Katja Röderer Artikel anhören Shape

Die schweißnassen Hände hinterlassen bereits dunkle Abdrücke auf der Matte. Konzentration auf allen Vieren. Andrea Michel steht mit prüfendem Blick daneben. "Zwei schaffen wir noch, oder?", fragt sie ermunternd und lächelt. Ein "Nein" kommt jetzt wohl nicht infrage. Obwohl es beinahe unmöglich erscheint, die Knie nur noch ein einziges Mal ein paar Zentimeter über der Bodenmatte zu halten. Die Elektrische Muskelstimulation – kurz EMS – macht aus der Übung eine Herausforderung. Wie genau die Trendsportart funktioniert, haben wir für unsere Serie "Fit wie ein Turnschuh" bei der EMS-Trainerin vom Ambition Fitness- und Gesundheitstraining in Dinkelscherben ausprobiert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen