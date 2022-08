TSV Dinkelscherben bringt Kinder und Verein zusammen

Die Sommersportwoche beim TSV ermöglicht eine abwechslungsreiche Woche auf dem Kaiserberg. Bei den Kindern kommt das gut an.

Um Kindern auch die Freude an der Bewegung zu vermitteln, hat sich der TSV Dinkelscherben entschlossen, eine Sommersportwoche anzubieten. Das Vereinsgelände auf dem Kaiserberg bot sich hierfür an und schnell waren alle Abteilungen bereit mitzumachen.

Von Fußball bis Stockschießen gab es ein breites Angebot

Nach umfangreichen Vorbereitungen verbrachten schließlich 41 Kinder zwischen sieben und 13 Jahren eine ereignisreiche Woche mit dem TSV. Vormittags fand das Training in der gewählten Schwerpunktsportart statt, wobei sich die Kinder zwischen Fußball und Tennis entscheiden konnten. Nach der Mittagspause, in der sie vom Sportheimteam mit einem warmen Mittagessen versorgt wurden, standen täglich wechselnde Angebote der weiteren Abteilungen an.

So versuchten sich die Kinder im Stockschießen, überprüften ihre Fitness, spielten Hand- und Basketball und verglichen sich im Laufen, Springen und Werfen der Leichtathletik. Ein Nachmittag im Freibad sowie das Schnuppern in die jeweils andere Schwerpunktsportart rundeten das Programm ab. Der Verein bedankt sich bei allen Helfern. (AZ)