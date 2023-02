Dinkelscherben

vor 18 Min.

Sie erklären, woher die Tradition der verkehrten Welt an Fasching kommt

Im Augsburger Land stehen in den kommenden Tagen einige Faschingsfeiern an. In Dinkelscherben gibt es nach langer Pause wieder einen Rosenmontagsball.

Plus Endlich ist wieder Rosenmontagsball in Dinkelscherben. Kreisheimatpfleger Christoph Lang und andere Organisatoren erzählen im Interview, woher die Tradition Fasching kommt.

Von Michael Kalb

Faschingsendspurt in Dinkelscherben. Nach zwei Jahren Pause veranstaltet der Heimatverein Reischenau wieder einen Rosenmontagsball. Was ist daran traditionell?



Christoph Lang: Hier kommen zwei Stränge zusammen. Erstens die jahrhundertealte Tradition der verkehrten Welt in Vorbereitung auf die Fastenzeit. Hier bietet sich den Menschen die Gelegenheit zum ausschweifenden Leben. Das Schlüpfen in andere Rollen.

