Unbekannte beschädigen Scheibe an Eisdiele in Dinkelscherben

Ein Fenster der Eisdiele in Dinkelscherben ist beschädigt worden, berichtet die Polizei. Wer dafür verantwortlich ist, ist unklar.

Eine Scheibe der Eisdiele in Dinkelscherben ist beschädigt worden. Das berichtet die Polizei. Unklar ist, wer dafür verantwortlich ist. Ebenso ist laut Polizei nicht klar, ob der Schaden absichtlich verursacht wurde. Fest steht, dass er in der Zeit zwischen Sonntag 21 Uhr und Montag, 15 Uhr, entstand. Wer Hinweise dazu geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Zusmarshausen zu melden. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf rund 200 Euro. (kinp)