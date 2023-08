Unbekannte beschädigen zwei geparkte Fahrzeuge

Unbekannte Verursacher gesucht: Am Samstag, 5. August, gegen 23.45 Uhr, wurden in Dinkelscherben auf dem Parkplatz im Hinterhof der Hausnummer 16 zwei geparkte Autos beschädigt. Der oder die unbekannten Täter hatten hier die Motorhauben der Fahrzeuge zerkratzt. Einem Anwohner waren vier männliche Jugendliche aufgefallen, welche sich im Hinterhof aufhielten. Als er diese ansprach, liefen sie Richtung Hausnummer 18 davon. Anschließend wurden die Beschädigungen an den Fahrzeugen festgestellt. Da diese augenscheinlich frisch waren, liegt laut Polizei der Verdacht nahe, dass es sich bei den flüchtigen Jugendlichen um die Täter handelt. Wer hierzu sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/18900 zu melden. (lig)