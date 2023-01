Unbekannte hinterlassen Graffitis am Bahndamm

Wer hat den Innenraum eines Containers und den Schallschutzwall der Bahn in Dinkelscherben mit Graffitis besprüht? Die Polizei sucht den oder die Täter.

Gar nicht leicht zu finden war ein Graffiti, das die Polizei aus Zusmarshausen meldet. Am Freitag, 13. Januar, gegen 8 Uhr, wurde festgestellt, dass in Dinkelscherben in der Siefenwanger Straße 14 neben der Bahnlinie der Innenraum eines offenen Containers einer dort ansässigen Firma mit Graffiti besprüht wurde. Weiterhin hätten die unbekannten Täter, so die Polizei, im näheren Tatortbereich noch eine Schallschutzwand der Deutschen Bahn besprüht. Der genaue Tatzeitraum lässt sich hier nicht eingrenzen. Durch die Graffitis entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von etwa 1100 Euro.

Die Polizei hofft nun auf Zeugen. Hinweise an die Polizeiinspektion Zusmarshausen, Telefon 08291/18900. (jah)

