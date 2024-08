Unbekannte kleben Schlösser in Dinkelscherben zu

Die Schlösser mehrerer Anwesen in der Bahnhofstraße in Dinkelscherben sind von Unbekannten zugeklebt worden. Das berichtet die Polizei. Demnach wurden die Schlösser in der Zeit zwischen Dienstag und Mittwoch beschädigt. Sie seien so verklebt, dass sie ausgewechselt werden müssen, berichten die Beamten. Den Sachschaden schätzen sie auf eine niedrige, dreistellige Summe. (kinp)