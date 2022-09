Unbekannte reißen in Dinkelscherben ein Verkehrszeichen ab

Das Hinweisschild auf dem Parkplatz eines Bankhauses an der Bahnhofstraße wird aus dem Boden gerissen und muss neu einbetoniert werden.

Randalierer haben ein Verkehrszeichen in Dinkelscherben abgerissen. Wie die Polizei am Freitag mitteilt, passierte die Tat bereits vor einer Woche in der Nacht auf Samstag.

Die Unbekannten rissen das Hinweisschild auf dem Parkplatz eines Bankhauses an der Bahnhofstraße aus dem Boden, sodass es neu einbetoniert werden muss. Der Sachschaden beziffert sich auf 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0 entgegen. (thia)