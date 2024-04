Unbekannter Autofahrer beschädigt Zaun

Ein Grundstücksbesitzer in Dinkelscherben stellt fest, dass sein Zaun beschädigt ist. Nun sucht die Polizei nach dem Verantwortlichen und bittet um Hinweise.

Am Montag bemerkt ein Grundstückseigentümer in Dinkelscherben an der Einmündung zwischen der Usterbacher Straße und der Brunstätter Straße, dass durch einen bislang unbekannten Autofahrer zwei seiner Zaunsegmente beschädigt wurden. Der Tatzeitraum konnte laut Polizei bisher nicht genau eingegrenzt werden. Der Schaden beträgt etwa 500 Euro. Die Polizei Zusmarshausen bittet Zeuginnen und Zeugen telefonisch um Hinweise unter 08291 18900. (AZ)